In de Doeverensestraat en omgeving in Genderen is een waterstoring door een lekkage. Sinds vanochtend acht uur kun je last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing rond half één 's middags te hebben opgelost.

Gevonden voor jou

Het probleem wordt veroorzaakt door een lekkage in de waterleiding. Hierdoor kunnen bewoners in de Doeverensestraat en de directe omgeving hinder ondervinden. Je kunt bijvoorbeeld merken dat er geen water uit de kraan komt, dat het water bruin of troebel is, of dat de waterdruk lager is dan normaal.

Brabant Water is op de hoogte van de storing en werkt aan een oplossing. Naar verwachting is het probleem rond half één 's middags verholpen.