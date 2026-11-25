In Oploo zijn sinds gisteravond minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon rond kwart over acht en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond elf uur vanochtend is opgelost.

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De stroomstoring in Oploo, gemeente Land van Cuijk, wordt momenteel onderzocht. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. De getroffen adressen bevinden zich in een deel van postcodegebied 5841.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het stroomnet in de regio, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de storing rond elf uur vanochtend verholpen.