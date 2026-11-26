Hoogbegaafde kinderen die jarenlang verstoken blijven van passende hulp, ouders die noodgedwongen stoppen met werken en gezinnen die uit wanhoop overwegen te verhuizen. CDA en SP slaan alarm over de Bredase jeugdhulp. Door strengere gemeentelijke kwaliteitseisen krijgen kinderen volgens de partijen in Breda niet de specialistische hulp die in andere gemeenten wél beschikbaar is.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het verhaal van de Bredase moeder Karin Pepping van Hooijdonk raakte CDA-raadslid Antje Beers vorige week diep. Al ruim vijf jaar zoekt Karin naar de juiste hulp voor haar inmiddels zevenjarige zoon Hugo. Haar gezin dreigt eraan onderdoor te gaan. Toen Karin in de gemeenteraad vertelde hoe wanhopig ze is, kreeg Beers het moeilijk. "Ik kreeg ook gewoon bijna tranen in mijn ogen. Dit is gewoon zo'n schrijnend verhaal." Samen met SP-burgerraadslid Marlous Fieret sprak Beers met zo'n vijftig ouders, zorgverleners, psychologen en mensen uit het onderwijs. Hoogbegaafde kinderen vallen volgens de politici op steeds jongere leeftijd uit op school. Ouders raken uitgeput. "Dit is een patroon en niet een incident", benadrukt Beers. "Ondertussen zitten gewoon een aantal kinderen al jaren zonder hulp."

"Het kan niet zijn dat kinderen hier de dupe van zijn."

Volgens CDA en SP heeft Breda het probleem deels zelf veroorzaakt door strengere kwaliteitseisen te stellen aan jeugdhulpaanbieders. Daardoor zijn gespecialiseerde praktijken buiten de boot gevallen. Een van de eisen is de inzet van een regiebehandelaar, een deskundige die toezicht houdt op de behandeling. Voor sommige gespecialiseerde praktijken is dat volgens betrokkenen te kostbaar. In gemeenten als Tilburg, Zundert en Drimmelen krijgen kinderen volgens betrokken ouders wel specialistische hulp. In Tilburg worden volgens Beers uitzonderingen gemaakt op de kwaliteitseisen. Het gevolg is volgens Beers dat deze specialistische hulp in Breda alleen nog toegankelijk is voor ouders die deze zelf kunnen betalen. En dat werkt volgens SP'er Fieret kansenongelijkheid in de hand. Ze maakt zich daar flink zorgen. "Het kan niet zijn dat kinderen hier de dupe van zijn."

"Gezinnen hebben geen kracht meer om aan de bel te trekken."

Mariska Stakenburg van Dijk van de landelijke oudervereniging Pharos (regio Breda) vreest voor de toekomst van deze kinderen. Zonder passende hulp kunnen ze volgens haar later psychische, sociale en maatschappelijke problemen krijgen. "We zien ook dat deze gezinnen geen kracht meer hebben om aan de bel te trekken, omdat ze alle energie nodig hebben om overeind te blijven." Pharos roept ouders die tegen dezelfde problemen aanlopen op zich te melden.

Hoe groot is het probleem? Nederland telt naar schatting 37.000 hoogbegaafde basisschoolleerlingen, ongeveer 2,5 procent van alle basisschoolleerlingen. Dat blijkt uit een onderzoek naar hoogbegaafdheidsonderwijs uit 2023. Onder thuiszitters ligt dat percentage volgens de vereniging van hoogbegaafdenscholen veel hoger: naar schatting 20 tot 40 procent. Ook het Regionaal Bureau Leren West-Brabant signaleert in zijn jaarverslag 2024-2025 veel schooluitval onder hoogbegaafde jongeren. Het totale aantal thuiszitters in de regio steeg in een jaar tijd van 1.639 naar 1.745. Hoeveel van hen hoogbegaafd zijn, is niet bekend. Volgens onderwijswethouder Arjen van Drunen is dit jaar besloten om bij leerplicht signalen van hoogbegaafdheid te registreren.

Tot frustratie van CDA en SP erkent het college niet dat het zorgaanbod tekortschiet. "Zij leven in een systeemwereld. En die staat ver af van de leefwereld", vindt Beers. Maar Jeugdwethouder Anja den Braber zegt de signalen wel serieus te nemen. "We onderschatten de impact ook niet." Toch kan volgens haar niet zonder meer worden geconcludeerd dat het zorgaanbod onvoldoende is. "Want vastlopen kan verschillende oorzaken hebben." Het college zet in op vroegtijdige herkenning, betere samenwerking met het onderwijs en meer deskundigheid bij de wijkteams.

"Onbegrijpelijk dat deze gezinnen nu genegeerd worden."