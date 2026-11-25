De brandweer heeft woensdagochtend twee mensen uit een huis aan de Steenstraat in Boxmeer gehaald. Door een waterlekkage was de trap in het huis nat geworden. De brandweer vond het daarom niet verantwoord om de oudere bewoners zelfstandig naar beneden te laten gaan.

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Met een hoogwerker van de brandweer uit Cuijk zijn de bewoners uiteindelijk naar beneden gehaald. Vermoedelijk is de lekkage op de zolder ontstaan. Om dit op te lossen is Salvage opgeroepen.