Vanaf 13 december 2026 gaat de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer in Goirle en Riel in. Inwoners kunnen sneller en vaker met de bus naar Tilburg, terwijl regionale verbindingen behouden blijven.

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De huidige buslijn 2 wordt vervangen door HOV-lijn 1, die via Stappegoor door Goirle rijdt. Deze lijn biedt een snellere verbinding met station Tilburg. Daarnaast wordt buslijn 137 tussen Tilburg en Baarle-Nassau omgezet naar buslijn 344. Deze lijn blijft via Goirle en Riel rijden en stopt bij dezelfde haltes als nu.

Nieuwe route buurtbus

Door de komst van HOV-lijn 1 vervalt de directe busverbinding naar het Elizabeth ziekenhuis en het Onderwijscentrum Leijpark. De buurtbus krijgt hiervoor een nieuwe route met het ETZ als eindpunt. Om dit mogelijk te maken, rijdt de buurtbus niet langer door woonwijk De Hellen. Bewoners van deze wijk kunnen gebruikmaken van HOV-lijn 1 voor een snelle verbinding richting Tilburg.

Wijzigingen door werkzaamheden

Vanwege werkzaamheden in de Dorpsstraat rijdt HOV-lijn 1 voorlopig niet haar definitieve route. Inwoners wordt aangeraden om hun reis vooraf te controleren via de reisplanner van Arriva. Hier staan actuele routes, haltes en vertrektijden vermeld.

Met de nieuwe dienstregeling wil de gemeente een toekomstbestendig openbaar vervoernetwerk realiseren dat beter aansluit op de behoeften van reizigers in Goirle en Riel.