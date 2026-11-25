Harriet Bongers-Bouwmans uit Ospel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Birgit Op de Laak reikte haar de onderscheiding uit in Someren-Eind. Harriet zet zich al 50 jaar vrijwillig in voor wandelsportvereniging Hermode.

Gevonden voor jou

Harriet Bongers-Bouwmans ontving haar Koninklijke onderscheiding op dinsdag 24 november. De uitreiking vond plaats in het clubhuis van wandelsportvereniging Hermode in Someren-Eind, waar Harriet al sinds haar jeugd actief is. Burgemeester Birgit Op de Laak van de gemeente Nederweert benoemde haar tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Harriet, geboren in Someren-Eind, is al sinds 1964 lid van wandelsportvereniging Hermode. In de afgelopen decennia vervulde ze verschillende functies binnen de vereniging. Zo was ze van 1980 tot 2012 bestuurslid en secretaris. In 2022 pakte ze de rol van secretaris opnieuw op en is ze inmiddels weer bestuurslid.

Jarenlange inzet voor Hermode

Naast haar bestuurswerk heeft Harriet zich ingezet voor tal van activiteiten binnen de vereniging. Ze begeleidde kinderen bij wandelingen, oefenavonden en gezinsactiviteiten. Ook was ze betrokken bij evenementen zoals de Fancy Fair, de bossentocht en de avondvierdaagse.

Met haar vrijwillige inzet heeft Harriet veel betekend voor zowel wandelsportvereniging Hermode als de gemeenschap van Someren-Eind. Haar toewijding wordt nu erkend met een Koninklijke onderscheiding.