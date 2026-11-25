De gemeenten Bernheze, Boekel, Meierijstad, Maashorst en Oss hebben besloten om de regionale samenwerking voor Hulp bij het Huishouden vanaf 2028 te veranderen. Vier gemeenten kiezen voor een gezamenlijke aanbesteding, terwijl Maashorst een eigen traject volgt. Voor inwoners verandert er voorlopig niets.

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Vanaf 2028 werken Bernheze, Boekel, Meierijstad en Oss samen aan een nieuwe aanbesteding voor Hulp bij het Huishouden. Maashorst kiest voor een eigen aanpak die beter aansluit bij de lokale situatie en beleidskeuzes. Het huidige contract met zorgaanbieders blijft geldig tot en met 31 december 2027.

De vijf gemeenten hebben sinds 2024 een gezamenlijke aanpak voor Hulp bij het Huishouden. Zij sloten toen een contract met zeven zorgaanbieders. Dit regionale samenwerkingsverband is de afgelopen periode geëvalueerd, waarbij verschillende toekomstscenario’s zijn onderzocht door een adviesbureau. Doel was om passende, kwalitatief goede en betaalbare ondersteuning te blijven bieden.

Verschillende accenten

Uit de verkenning blijkt dat de gemeenten dezelfde ambitie delen, maar op onderdelen verschillende prioriteiten hebben. Daarom is besloten om vanaf 2028 met twee aanbestedingsvormen te werken. Dit biedt ruimte voor een gezamenlijke aanpak én lokale invulling. Op andere beleidsterreinen blijven de vijf gemeenten nauw samenwerken.

De voorbereiding van de nieuwe aanbestedingstrajecten start begin 2027. Hiermee willen de gemeenten ervoor zorgen dat inwoners ook na 2027 kunnen rekenen op ondersteuning die aansluit bij hun behoeften.