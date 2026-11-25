Gemeente Maashorst doet van 25 november tot en met 10 december mee aan Orange the World. De campagne vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes, met dit jaar een focus op de rol van mannen en jongens. Het gemeentehuis en het Markant Theater worden oranje verlicht en er is een lampionnenoptocht in Uden.

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Van 25 november tot en met 10 december vraagt gemeente Maashorst aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit gebeurt in het kader van de wereldwijde campagne Orange the World. Het gemeentehuis en het Markant Theater Maashorst kleuren oranje als symbool tegen geweld.

Uit cijfers blijkt dat wereldwijd één op de drie vrouwen te maken krijgt met geweld. In Nederland gebeurt dit ook dagelijks, bijvoorbeeld in de vorm van seksuele intimidatie, huiselijk geweld of femicide, het doden van een vrouw omdat zij vrouw is. Geweld kan plaatsvinden op straat, online, op school, op het werk of thuis.

Rol van mannen en jongens

Dit jaar vraagt de campagne extra aandacht voor de rol van mannen en jongens in het voorkomen van geweld. Zij kunnen bijdragen door ongewenst gedrag bespreekbaar te maken, grenzen te respecteren en anderen aan te spreken. De gemeente benadrukt dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen, zowel thuis als in de openbare ruimte.

Signalen herkennen

Geweld is niet altijd zichtbaar en kan beginnen met kleineren, controleren of bedreigen. Bijvoorbeeld wanneer een partner bepaalt met wie iemand contact mag hebben of de telefoon controleert. Door deze signalen te herkennen, kan geweld sneller worden gestopt. Bij zorgen over iemand kun je advies vragen bij Veilig Thuis.

Meer informatie over de campagne Orange the World en hoe je kunt bijdragen vind je op de website van Orange the World.