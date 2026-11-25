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Ondernemers in Etten-Leur denken samen na over de toekomst
Op 19 november kwamen ondernemers in Etten-Leur bijeen tijdens de Roode Looper: Back to the Future. Ze spraken over AI, robotisering en circulair ondernemen, en zagen demonstraties van humanoïde robots.
Burgemeester Marina Starmans opende de avond, waarna Thijs Dorssers van NLrobotics een presentatie gaf over technologie en automatisering. Wethouder Ger de Weert reikte De Groene Pluim uit aan Maatschap Klep-van Poppel, een familiebedrijf dat duurzame landbouw en energieopwekking combineert.
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