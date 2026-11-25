In Milheeze, gemeente Gemert-Bakel, zitten sinds vanochtend zo'n 25 adressen zonder stroom. De storing begon om twee minuten voor negen en de netbeheerder verwacht dat deze rond één uur vanmiddag is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Milheeze is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, onderzoekt wat er precies aan de hand is.

De storing treft een deel van postcodegebied 5763. Totdat het probleem is verholpen, moeten bewoners in het getroffen gebied rekening houden met een onderbreking van de stroomvoorziening.