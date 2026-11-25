De gemeente Son en Breugel heeft een digitaal meldpunt geopend waar inwoners onveilige locaties kunnen melden. Het meldpunt is bedoeld om beter zicht te krijgen op plekken die onveilig aanvoelen. De gemeente bekijkt vervolgens of maatregelen nodig zijn.

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Het meldpunt is gelanceerd op de dag van de start van de campagne Orange the World, die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Inwoners kunnen via de website van de gemeente locaties melden waar zij zich structureel onveilig voelen of waar sprake is van overlast, slechte zichtbaarheid of een onoverzichtelijke situatie.

Daarnaast kunnen plekken worden gemeld waar de inrichting of omgeving een gevoel van onveiligheid oproept, of waar terugkerende situaties de sociale veiligheid beïnvloeden. Het meldpunt is bedoeld om gerichte maatregelen te kunnen nemen en zo de veiligheid in de gemeente te verbeteren.

Initiatief vanuit lokale politiek

Het idee voor een meldpunt komt van de politieke partij Zij aan Zet, die zich inzet voor meer veiligheid in de openbare ruimte, vooral voor vrouwen. Eerder konden inwoners al via de website van deze partij onveilige locaties melden. De gemeente heeft nu, in overleg met Zij aan Zet, een eigen meldpunt opgezet om specifieker informatie te verzamelen.

Naast het meldpunt vraagt de gemeente inwoners om vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis via 0800 – 2000. Voor directe dreiging wordt geadviseerd om 112 te bellen.

Orange the World-campagne

Om de campagne Orange the World te ondersteunen, heeft burgemeester Otters-Bruijnen samen met wethouder De Jong op 25 november de Orange the World-vlag gehesen bij het gemeentehuis. De vlag blijft hangen tot 10 december, wanneer de Mensenrechtenvlag wordt gehesen.

Orange the World is een jaarlijkse campagne die loopt van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag.