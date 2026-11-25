De gemeente Geertruidenberg ontvangt 20 miljoen euro van het Rijk om het Amergebied en Geertruidenberg-West verder te ontwikkelen. Dit bedrag is onderdeel van een grotere investering in regio’s die bijdragen aan de energietransitie. De plannen richten zich op een groene en leefbare omgeving.

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Geertruidenberg krijgt 20 miljoen euro van het Rijk voor de ontwikkeling van het Amergebied en Geertruidenberg-West. Het bedrag is afkomstig uit een totale investering van 49 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt voor de regio in het kader van Net op zee Nederwiek 3. Op 12 november ondertekende wethouder Smit namens de gemeente een overeenkomst voor de uitkering van deze tweede tranche.

De gemeente wil met het geld het gebied aantrekkelijker maken om te wonen, werken en recreëren. De plannen hiervoor worden verder uitgewerkt en sluiten aan op de eerder vastgestelde Amervisie. In deze visie, die op 5 februari 2026 werd goedgekeurd, is samen met inwoners gekeken naar de toekomst van het Amergebied. Ook eerdere leefbaarheidsprojecten, zoals de herinrichting van de Markt en Spoorpark, maken deel uit van de plannen.

Concrete projecten

Met de investering worden verschillende projecten voorbereid en uitgevoerd. Zo komt er een nieuwe route voor de Amerweg en wordt Natuurpark Slikpolder ontwikkeld. Daarnaast worden groene zones aangelegd in en rondom Geertruidenberg, komt er een natuurbuffer tussen het Amergebied en de kern van Geertruidenberg en worden woningen met overlast (geluids)geïsoleerd.

De bijdrage van het Rijk is bedoeld om de regio’s te ondersteunen die een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn en een groot deel van de energie wordt opgewekt door windparken op de Noordzee. De stroom van deze parken wordt via kabels naar land gebracht, waarvoor locaties zoals Geertruidenberg essentieel zijn.

De gemeente ontving eerder al 20 miljoen euro voor de ontwikkeling van het Amergebied. Deze nieuwe investering maakt het mogelijk om de plannen verder uit te werken en samen met andere overheden en partners te realiseren.