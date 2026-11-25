De gemeente Geertruidenberg biedt ook in 2027 een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Deze verzekering is samengesteld met zorgverzekeraars VGZ en CZ en heeft voordelen zoals lagere premies en hogere vergoedingen.

Gevonden voor jou

Inwoners van Geertruidenberg met een laag inkomen kunnen gebruikmaken van een speciale zorgverzekering via de gemeente. Deze collectieve zorgverzekering is bedoeld om zorgkosten betaalbaar te houden en biedt extra voordelen, zoals een bijdrage van de gemeente en hogere vergoedingen voor zorgkosten. Ook is er geen medische keuring nodig om deel te nemen.

Om in aanmerking te komen, moeten inwoners voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo mag het inkomen op 1 oktober 2026 niet hoger zijn dan 120 procent van de bijstandsnorm en moet het vermogen binnen de grenzen van de bijstand vallen. Inwoners met een uitkering hebben automatisch recht op deelname. Daarnaast mogen er geen betalingsachterstanden zijn bij de huidige zorgverzekeraar.

Premie en pakketten

De hoogte van de premie en de beschikbare zorgpakketten voor 2027 zijn te vinden op de website Gezondverzekerd.nl. Hier kunnen inwoners een pakket kiezen dat bij hun situatie past. Ook voor mensen die al verzekerd zijn bij VGZ of CZ is het mogelijk om via deze website hun verzekering aan te passen.

Voor inwoners die in 2026 al gebruikmaakten van de collectieve zorgverzekering en nog steeds aan de voorwaarden voldoen, wordt de verzekering automatisch verlengd. Aanmelden voor de verzekering kan tot en met 31 december 2026. VGZ of CZ zegt de huidige zorgverzekering op zodra de nieuwe verzekering is geregeld.

Hulp bij aanmelden

Inwoners die hulp nodig hebben bij het aanmelden kunnen terecht bij Surplus aan de Prins Hendrikstraat 41 in Raamsdonksveer of bij het Informatiepunt Digitale Overheid van Theek5 aan de Keizersdijk 30 in Raamsdonksveer. Vluchtelingenwerk biedt ook ondersteuning aan deelnemers die begeleiding krijgen.

Bij vragen over de verzekering kunnen inwoners contact opnemen met de klantenservice van VGZ of CZ via de telefoonnummers die daarvoor beschikbaar zijn.