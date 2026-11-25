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Hockeyclub Berlicum krijgt ontheffing voor seizoenafsluiting
• Aangepast
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft Hockeyclub Berlicum ontheffing gegeven voor de sluitingstijd tijdens hun seizoenafsluiting aan de Groenstraat 14A in Berlicum. Het evenement vindt plaats op vrijdag 27 november van acht uur 's avonds tot één uur 's nachts en op zaterdag 28 november van zes uur 's avonds tot elf uur 's avonds.
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft Hockeyclub Berlicum ontheffing gegeven voor de sluitingstijd tijdens hun seizoenafsluiting aan de Groenstraat in Berlicum. Het evenement vindt plaats op vrijdag 27 november van acht uur 's avonds tot één uur 's nachts en op zaterdag 28 november van zes uur 's avonds tot elf uur 's avonds.
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