De gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten een tijdelijke voetgangersoversteekplaats in te richten bij de aansluiting van de Fonteinkruid op de Hoogstraat in Berlicum. Dit is nodig vanwege bouwwerkzaamheden aan vier woningen. De maatregel geldt van 1 december 2026 tot 1 december 2027.

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Tijdelijke voetgangersoversteekplaats bij Fonteinkruid in Berlicum De gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten een tijdelijke voetgangersoversteekplaats in te richten bij de aansluiting van de Fonteinkruid op de Hoogstraat in Berlicum. Dit is nodig vanwege bouwwerkzaamheden aan vier woningen. De maatregel geldt van 1 december 2026 tot 1 december 2027.