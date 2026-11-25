Van 25 november tot 10 december toont Mijn Heeze oranje handjes op de website. Hiermee steunt het platform Orange the World, een campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

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De actie start op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Het initiatief loopt tot 10 december, de Dag van de Mensenrechten. Deze periode staat bekend als de '16 Dagen van Actie'.

Orange the World is een wereldwijde campagne van UN Women, een organisatie van de Verenigde Naties. In meer dan honderd landen worden gebouwen en objecten oranje verlicht. Dit is de kleur van een betere toekomst zonder geweld.

Activiteiten en inzamelingen

Naast de oranje verlichting organiseren deelnemers debatten, tentoonstellingen en demonstraties. Tijdens de campagne wordt geld ingezameld voor een VN-fonds. Dat fonds ondersteunt projecten die geweld tegen vrouwen en meisjes helpen voorkomen en stoppen.

Op de website van Mijn Heeze worden de oranje handjes afgewisseld met sinterklaasversiering. Dit is een klein gebaar om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen.