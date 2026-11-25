De kosten die de Nederlandse overheid maakt als gevolg van de nasleep van de ramp met vlucht MH17 zijn vorig jaar verder opgelopen tot 220,5 miljoen euro. Dat is bijna 11 miljoen euro meer dan eind 2024. Dat meldt de Algemene Rekenkamer, die de kosten op verzoek van het kabinet bijhoudt met het oog op een toekomstige schadeclaim.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines, op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 met een Russische raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen door deze aanval om het leven. Onder hen waren vijftig Brabanders.

Het onderzoek naar de toedracht en de vervolging en berechting van de daders waren de afgelopen jaren de grootste kostenposten. De overheid was daarnaast miljoenen kwijt aan onder meer de repatriëring van de slachtoffers, de nazorg voor de nabestaanden, herdenking en internationaalrechtelijke procedures en diplomatie.

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De stijging in 2025 wordt voor een groot deel veroorzaakt door prijsbijstellingen op eerder gemaakte kosten. Ook het beschikbaar houden van het Justitieel Complex Schiphol voor eventuele vervolgprocedures kost nog altijd geld. Drie van de vier hoofdverdachten werden al bij verstek veroordeeld, maar zijn nog altijd voortvluchtig.

Daarnaast blijft de overheid kosten maken voor internationale procedures. Die zijn gericht op aanhouding van de veroordeelden, twee Russen en een Oekraïner, en daarnaast op vergoeding van de schade aan zowel de nabestaanden als de overheid. Nederland stelde Rusland al in 2018 juridisch aansprakelijk voor de ramp, en kreeg daarin vorig jaar gelijk van de VN-luchtvaartorganisatie ICAO.