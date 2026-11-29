In een voormalige leerlooierij uit 1866 in Dongen staat een maisonnette te koop. Bewoonster Mieke is de dochter van een looimeester, en mede daarom is ze zo gek op dit huis. "Ik ben grootgebracht met de leerindustrie", legt ze uit.

Celine van Haaren Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Haar vader kwam oorspronkelijk uit Waalwijk en verhuisde voor zijn werk naar Duitsland. Daar werd Mieke geboren, in een huis dat bij de fabriek hoorde. Later keerde het gezin terug naar Dongen, waar haar vader in een leerlooierij werkte. Mieke verliet Dongen en stichtte haar gezin in Kaatsheuvel, maar na haar scheiding zocht ze naar een nieuwe plek. Ze werd op slag verliefd op de maisonnette aan Achter den Ham, in haar oude woonplaats. 'Ik wilde het hebben'

Ze zag het staan op de website van de makelaar. "Ik had geen idee wat het huis kostte, maar ik wilde het hebben", lacht ze. Zo makkelijk ging dat niet, want volgens de makelaar moest er op het huis geboden worden. "Dat kan, zei ik hem toen, maar ik wil het hebben."

De keuken (foto: Kin Makelaars).

Met behulp van een aankoopmakelaar lukte het. In augustus 2022 kocht ze het huis, een maand later overleed haar vader. "Zo werd mijn nieuwe woning ook een beetje een eerbetoon aan hem. In de keuken staan stoelen van Montis, een meubelmerk uit Dongen, en ook de fauteuils in de woonkamer komen daar vandaan. De leerindustrie moet in dit huis blijven bestaan."

Binnen is de geschiedenis overal te zien. In de houten balken zaten vroeger haken, waaraan de huiden te drogen hingen. De architect wilde die haken laten zitten toen de looierij werd omgebouwd tot woningen, maar uit veiligheidsoverwegingen zijn ze er toch uitgehaald. Veel licht in de woning

De woning is heel licht dankzij de vele ramen. In de keuken zitten gietijzeren kantelramen, kleine ramen met toogjes en houten luiken. Die konden vroeger allemaal open, zodat de huiden konden drogen. En dat kan nog steeds: "In het voorjaar en het najaar zet ik ze heerlijk open. In de zomer en de winter blijven ze dicht, om de koelte en de warmte te behouden."

Het ruime dakterras (foto: Kin Makelaars).

De keuken is haar trots. Er staat een tafel van tweeënhalve meter lang, onder de balken waar ooit de huiden hingen. "Een echte leefkeuken. Er hangt een geweldig mooie sfeer." Via een spiltrap kom je in de woonkamer op de tweede verdieping. De bank is speciaal voor deze ruimte gemaakt en past precies tussen het trapgat en de muur. "Boven is het echt relaxed." Achter de woonkamer ligt het dakterras: "De zonsondergang is daar fantastisch." Oase van rust

Mieke noemt haar woning een oase van rust. En met een drukke baan als uitvaartverzorger is dat precies wat ze nodig heeft. Toch zit ze dicht bij het centrum van Dongen, dat ze bruisend noemt. "Er wordt hier van alles groot gevierd: carnaval, de kermis, Koningsdag. Maar hier is het een heerlijk rustig plekje." De buren zijn volgens haar heel aardig en zorgen goed voor het pand. De VvE bestaat uit betrokken eigenaren, die passie hebben voor hun huis en daarmee ook voor het gehele complex.

De woonkamer (foto: Kin Makelaars).







Ze hoopt dat de volgende bewoner het pand net zo waardeert. Veel hoeft er niet te gebeuren, want de woning is helemaal instapklaar. De vraagprijs bedraagt 465.000 euro. Het woonoppervlak is 119 vierkante meter, verdeeld over drie woonlagen. Daarbij komt het dakterras van ruim dertig vierkante meter.