Een auto is woensdagochtend na een botsing met een fietser tegen de gevel van een huis in Bergen op Zoom gereden. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Mozartlaan en de Zandstraat.

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Door nog onbekende oorzaak kwamen de auto en de fietser met elkaar in botsing. De auto raakte daarna van de weg, botste tegen de gevel van een huis aan en kwam tot stilstand in de voortuin.

De bestuurder van de auto is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De fietser raakte niet gewond. Een bergingsbedrijf zal de auto komen ophalen.