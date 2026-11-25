Het kunstwerk ‘Samen onderweg’ van Gerard Engels heeft een nieuwe plek gekregen op de rotonde aan de Kasteelhoevenweg in Loon op Zand. Na jaren op de gemeentewerf is het beeld op 24 november herplaatst. De 81-jarige kunstenaar was samen met wethouder Marc Budel aanwezig bij de plaatsing.

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Het kunstwerk ‘Samen onderweg’ werd in 1989 gemaakt door Gerard Engels en stond oorspronkelijk bij het gemeentehuis in Kaatsheuvel. Het beeld toont een man en een vrouw die samen werken aan de structuur van een gemeenschap. Na de sloop van het gemeentehuis rond 2010 belandde het kunstwerk in opslag op de gemeentewerf.

In 2025 besloot de gemeente Loon op Zand het kunstwerk opnieuw een plek te geven in de openbare ruimte. Inwoners mochten via een online poll stemmen op drie mogelijke locaties, waarbij de meeste stemmen naar de rotonde in Loon op Zand gingen. Ook Gerard Engels gaf zijn voorkeur aan voor deze plek.

Voorbereiding en samenwerking

De herplaatsing van het kunstwerk vroeg om zorgvuldige voorbereiding. Zo zijn extra laswerkzaamheden uitgevoerd om de constructie te verstevigen, en is een nieuwe fundering aangelegd. Gedurende het traject werkte de gemeente nauw samen met Gerard Engels om het kunstwerk op een manier te plaatsen die recht doet aan zijn oorspronkelijke ontwerp.

De Kunstcommissie van Loon op Zand (KLoZ) speelde ook een belangrijke rol in het proces. De commissie ziet kunst als een middel om de omgeving te verrijken en verbinding tussen mensen te stimuleren. Na de plaatsing was er een samenzijn met de kunstenaar, zijn vrouw en de commissieleden.

Een zichtbare plek in de gemeente

Met de plaatsing op de rotonde aan de Kasteelhoevenweg krijgt het kunstwerk weer een prominente plek in het straatbeeld. Het beeld is dagelijks te zien voor inwoners en bezoekers van Loon op Zand. Het kunstwerk vertelt een verhaal over samen bouwen aan een gemeenschap en heeft dankzij de inzet van velen een nieuw leven gekregen.