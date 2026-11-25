Een automobiliste is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A59 bij Nuland. Drie auto's en een bakwagen zijn bij de botsing betrokken. Door schade aan de voertuigen en het wegdek is de weg richting Oss dicht.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De automobiliste die gewond raakte, is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto's en de bakwagen reden vanuit Den Bosch richting Oss toen het ter hoogte van het tankstation bij Nuland misging. De politie houdt er rekening mee dat er nog een auto bij het ongeluk betrokken is en doet onderzoek.

Het verkeer wordt via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Het wegdek is beschadigd geraakt. Ook de betrokken auto's en de bakwagen die bij het ongeluk betrokken zijn geweest, hebben flinke schade opgelopen. Rond kwart voor een loopt de file richting Oss langzaam op. Wanneer de twee rijstroken kunnen worden vrijgegeven, is niet duidelijk.