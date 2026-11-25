De milieustraat in Helmond heeft in december aangepaste openingstijden. Rond de feestdagen zijn er wijzigingen in de tijden waarop afval kan worden gebracht.

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In december zijn er enkele veranderingen in de openingstijden van de milieustraat in Helmond. Dit geldt specifiek voor dagen rondom Kerst en Oudjaar.

Op donderdag 17 december is de milieustraat geopend van twaalf uur tot vier uur ’s middags. Op kerstavond, donderdag 24 december, kun je afval brengen tussen één uur en half vier ’s middags. Ook op oudejaarsdag, donderdag 31 december, gelden deze tijden: van één uur tot half vier ’s middags.

Gesloten op feestdagen

Op nationale feestdagen blijft de milieustraat volledig gesloten. Het is dus niet mogelijk om op deze dagen afval weg te brengen.

Vanwege de aangepaste openingstijden kan het op sommige momenten drukker zijn dan normaal. Het wordt aangeraden om je bezoek vooraf goed te plannen. Voor toegang tot de milieustraat moet je van tevoren online een afspraak maken.