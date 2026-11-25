De stroomstoring in Nieuw-Vossemeer is opgelost. Zo'n 25 adressen zaten sinds vanochtend zonder stroom. De storing begon om elf uur ’s ochtends en was verholpen rond half twee.

Gevonden voor jou

De storing trof een deel van postcodegebied 4681 in Nieuw-Vossemeer, dat valt binnen de gemeente Steenbergen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het probleem werd sneller opgelost dan verwacht; eerder gaf de netbeheerder aan dat de stroom rond vier uur 's middags terug zou zijn.