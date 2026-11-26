Het leek erop dat het verhaal van de roofmoord op de gebroeders Verhoeven in Oijen wel verteld was in de vijf delen van de succesvolle Omroep Brabant-podcast ‘Moord aan de Dijk’. Maar er kwamen zoveel reacties, ook van direct betrokkenen, dat er wel een zesde aflevering moest komen. Die is er nu, met een belangrijke rol voor Frans van Orsouw jr., de zoon van één van de daders.

Arjo Kraak Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het was de tijd van de ‘Osse Bende’. De vader van Frans was in 1934 nog maar 23 jaar oud, toen hij met drie anderen te voet vanuit Oss naar het boerderijtje in Oijen liep. Daar pleegden ze de brute roofoverval waarbij Antoon Verhoeven (67) om het leven kwam en zijn broer Piet zwaargewond raakte. ‘D’n Olie’, zoals Frans sr. werd genoemd, kreeg er tien jaar gevangenisstraf voor. Na het uitzitten van zijn straf keerde hij terug naar Oss en stichtte onder uiterst armoedige omstandigheden een gezin. Hoe armoedig blijkt uit een krantenartikel uit februari 1954. ‘Woning-crepeergevallen in Oss’, luidt de kop. We zien vijf kinderen in één bed. Het zijn de kinderen van D’n Olie. Ze slapen in een tochtige bijkeuken van een vervallen boerderijtje aan de rand van Oss. In diezelfde ruimte slapen ook de ouders en in een wiegje dat niet op de foto staat ligt de jonge Frans, vier maanden oud.

Grote armoede in Oss (foto: eigen archief)

Alarmerend krantenbericht

Diezelfde Frans, nu een fitte zeventiger, vertelt hoe de strenge winter van 1954 hem als baby bijna fataal werd. “Het was zo koud in die bijkeuken, ik was bijna bevroren, ik maakte geen geluid meer. Er moest een huisarts komen, die heeft toen de krant ingeschakeld en ik moest naar het ziekenhuis.” Het alarmerende krantenbericht hielp. Hoewel het gezin niet uniek was, er leefden in Oss tientallen gezinnen letterlijk in kippenhokken, kwam de gemeente in actie. Toen baby Frans na twee maanden weer uit het ziekenhuis kwam, was het gezin verhuisd naar een moderne eengezinswoning. Beluister hieronder de podcast Moord aan de Dijk of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

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Rol van misdrijf vader in leven Frans jr.

Aflevering 6 van de podcast ‘Moord aan de Dijk’ gaat over de rol die het misdrijf van zijn vader in het leven van Frans jr. heeft gespeeld. Hoe hij als 16-jarige vragen begon te stellen. De korte antwoorden waar hij het mee moest doen. Maar ook hoe D’n Olie, die we in de podcast hebben leren kennen als een even onverschillige als gewetenloze crimineel, in het leven daarna een liefhebbende vader was. “Hij hield van ons, dat weet ik zeker, en wij hielden van hem. Hij wilde dat we op het rechte pad zouden blijven en gaf ons het goede voorbeeld.” Dat had effect, want Frans jr. werd succesvol ondernemer. En hij gaat niet gebukt onder wat er nu 92 jaar geleden is gebeurd. In zijn huis heeft hij een café waarin krantenknipsels hangen over de tijd van de Osse Bende. Ook de politiefoto van zijn vader na de arrestatie. “Ik hoef me niet te schamen,” zegt hij, “want ik heb het niet gedaan.”

De politiefoto van Frans sr. nadat hij was opgepakt (foto: eigen archief)