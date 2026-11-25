Op maandag 30 november behandelt de bezwarencommissie in Woudrichem drie bezwaarschriften tijdens een openbare hoorzitting. Deze vindt plaats in De Werf aan het Raadhuisplein.

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De hoorzitting start om vier uur ’s middags met een bezwaar tegen een omgevingsvergunning. Het gaat om de plaatsing van een erfafscheiding met poort aan de Kerkstraat 18 in Hank.

Om kwart voor vijf wordt een bezwaar behandeld over een gedeeltelijke afwijzing van een handhavingsverzoek. Dit betreft bouwwerkzaamheden op de Molenstraat 10-12 in Woudrichem. Het laatste bezwaar, om half zes, gaat over een besluit op een woo-verzoek. Dit heeft betrekking op woningontwikkeling achter de Sjersestraat in Almkerk.

De hoorzitting is openbaar en vrij toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Wel kan een hoorzitting op het laatste moment worden geannuleerd. Voor zekerheid over het doorgaan van een zitting kun je op de dag zelf contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie.