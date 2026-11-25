In december komt de mobiele milieustraat naar Uden en omliggende dorpen. Inwoners kunnen gratis een boodschappentas vol klein afval inleveren. De milieustraat staat op verschillende locaties en is per plek twee uur open.

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De mobiele milieustraat is een handige manier om klein afval in te leveren en meer te recyclen. Het gaat om afval dat in een grote boodschappentas past, zoals elektrische apparaten, frituurvet en klein chemisch afval. Groter afval moet naar de vaste milieustraat aan de Mariniersstraat 1 in Uden.

De mobiele milieustraat komt vier keer per jaar naar alle dorpen, in maart, juni, september en december. In december staat hij op woensdag 9, vrijdag 11 en woensdag 16 december op verschillende locaties. De tijden verschillen per locatie, zodat zoveel mogelijk mensen hun afval kunnen brengen.

Locaties en tijden

Op woensdag 9 december staat de milieustraat ’s ochtends van acht tot tien uur bij Drossaard in Uden. Daarna is hij van elf tot één uur op het Bloesemplein in Uden en van half drie tot half vijf bij Dorpshuis Nieuw Heytmorgen in Reek.

Vrijdag 11 december staat de milieustraat van acht tot tien uur aan de Kerkstraat naast Jumbo in Zeeland. Van elf tot één uur kun je terecht op het Europaplein in Schaijk.

Op woensdag 16 december is de milieustraat ’s ochtends van acht tot tien uur op de parkeerplaats Oude Dijk in Odiliapeel. Daarna staat hij van elf tot één uur bij de losplaats bij Jumbo in Uden en van half drie tot half vijf op het Schakelplein in Volkel.

Wat mag je brengen?

Inwoners mogen één boodschappentas vol afval brengen. Het gaat om spullen zoals elektrische apparaten, hard plastic, hout, metaal, schoon piepschuim, glas dat niet in de glasbak past, frituurvet, lampen, kleine accu’s en klein chemisch afval. Groter afval hoort bij de vaste milieustraat.

Afval dat al thuis of in de wijk wordt ingezameld, zoals papier, GFT+E (groente-, fruit-, tuinafval en etensresten), PBD (plastic, blik en drinkpakken), luiers en textiel, mag niet naar de mobiele milieustraat. Ook asbest mag alleen naar de vaste milieustraat met een sloopmelding.