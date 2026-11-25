Rond de Oosterplas in Den Bosch zijn sinds maandag vanuit het niets tientallen bomen omgezaagd. Wie er achter de illegale kap zit is onduidelijk. Een boze buurtbewoner heeft een duidelijke boodschap voor de bomenbeul. "Laffe bomenzager, stop daarmee. Zoek hulp! Of een baan bij een houtzagerij."

Ruud Ritzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De bomenkap werd maandag ontdekt, zo meldt kliknieuwsdenbosch.nl. De partij Bossche Groenen nam polshoogte in de bosjes rond de Oosterplas en telde tientallen omgezaagde bomen. De gemeente Den Bosch is meteen een onderzoek gestart naar wie er achter de kap zit. Op diverse plekken rond de recreatieplas liggen afgezaagde takken en zijn versgekapte boomstronken te vinden. Het zaagsel ligt in veel gevallen nog op of naast de stronk. De bomen zijn op ongeveer een meter hoogte omgezaagd. Niet bepaald de manier waarop een boomverzorger een boom zou snoeien.

"Het is gevaarlijk, want hier spelen ook kinderen."

De dader heeft daarnaast verschillende zaagbladen na gebruik achtergelaten in het bos, net als de bomen zelf. Het ging diegene dus duidelijk niet om het hout om de open haard mee te stoken. Buurtbewoner Wout snapt niets van het mysterieuze tafereel: "Het is gewoon heel raar dat je hout gaat zagen in het bos en al helemaal vreemd dat je het hout zelf dan laat liggen."

Jenneke van den Bosch laat woensdag haar hondjes uit rond de Oosterplas. Ze is geschrokken van de actie. "Het is gevaarlijk, want hier spelen ook kinderen. Hij heeft bomen over andere bomen heen afgezaagd, er hoeft maar een windje te komen en ze komen naar beneden. Het is sowieso zonde van de natuur." De gemeente heeft geen idee wie er achter het kapwerk zit. Buurtbewoners hebben wel ’s nachts iemand zien wegrennen. Of diegene iets met de vernielingen te maken heeft, is niet duidelijk.

Dit briefje werd achtergelaten voor de bomenzager (foto: Ruud Ritzen).