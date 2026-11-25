De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Baarle-Nassau is begonnen. De profielschets is aangeboden aan de commissaris van de Koning, die het proces begeleidt. Inwoners van de gemeente hebben meegedacht over de gewenste eigenschappen van de burgemeester.

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De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Baarle-Nassau is overhandigd aan de commissaris van de Koning. Hiermee is de zoektocht officieel van start gegaan. De commissaris begeleidt het proces namens de provincie.

Bij het opstellen van de profielschets hebben 234 inwoners van Baarle-Nassau hun ideeën en wensen gedeeld. Uit hun input blijkt dat zij het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester verbindend is, zichtbaar in de gemeente en problemen daadkrachtig aanpakt.

Bijzondere ligging

De profielschets draagt de titel 'Bijzonder Baarle-Nassau zoekt een burgemeester die over grenzen heen stapt'. Dit verwijst naar de unieke ligging van de gemeente, waar de grens met België dwars door het dorp loopt. De nieuwe burgemeester moet goed kunnen samenwerken en een sterke bestuurder zijn.

Daarnaast wordt gezocht naar iemand die dicht bij de inwoners van Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré staat. De gemeenteraad heeft deze eigenschappen als prioriteit gesteld in de zoektocht naar een geschikte kandidaat.