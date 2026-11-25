Voor Liesbeth Zonjee (68) uit Eindhoven is het fysiek en mentaal te zwaar geworden om de konijnen te blijven verzorgen. Na ruim 22 jaar gaat ze de deuren van Konijnen Opvang Franky sluiten. “Het liefst had ik tot mijn tachtigste door willen blijven gaan, maar dat gaat niet meer.”

Uiteindelijk groeide het van één konijn uit tot een volwaardige opvang met op het hoogte punt 78 konijnen.

Dat klonk voor de dierenvriendin niet verkeerd en dus nam ze het konijn mee. “Die man van de dierenwinkel heette Frank, dus toen heb ik het konijn Franky genoemd.” Zo is de naam van de konijnenopvang ontstaan.

Het begon allemaal bij een kattenpension waar Liesbeth vrijwilligerswerk deed. Voor het pension moest ze wel eens spullen halen bij de dierenwinkel en daar was een konijn gedumpt. "'Wil jij dat konijn hebben?’ vroegen ze”, herinnert Liesbeth zich.

Over de schutting

Nu zijn er nog veertien konijnen in de opvang en komen er geen nieuwe meer bij. Per 7 maart gaat Liesbeth stoppen. Zowel fysiek als mentaal valt het haar te zwaar. “De grootste ellende is dat je weet dat er geen donder veranderd is. Mensen nemen een konijn zonder te weten waar ze aan beginnen.”

Zo ziet ze dat konijnen gedumpt worden op de gekste plekken. Langs de snelweg, op een industrieterrein, ze werden in de beginjaren van de opvang zelfs bij Liesbeth over de schutting gegooid. “Daar is er eentje door overleden”, zegt ze.

Liesbeth, vanwege haar inzet al eens genomineerd voor Brabander van het Jaar, noemt het diep triest dat ze op zoveel plekken gedumpte konijnen vindt. “Dan sta je voor de zoveelste keer in de bosjes en zie je baby’s liggen die nog geen tien weken oud zijn. Die flikkeren ze gewoon in de bosjes”, zegt ze gelaten. “Ik voel dan machteloze woede.”

Onwetendheid

Daarnaast stoort ze zich ook aan de onwetendheid die mensen hebben over konijnen. Zo komen volgens Liesbeth heel vaak ouders hun konijn afgeven, omdat hun kind er niet meer naar omkijkt. “Als ouders tegen mij zeggen dat ze een konijn voor hun kind willen, vraag ik daarom altijd of papa en mama zelf ook wel een konijn willen. Kinderen hebben geen grote spanningsboog en kijken er na een tijdje niet meer naar om”, zegt Liesbeth.

Dat konijnen geen knuffeldieren zijn weten veel mensen volgens Liesbeth niet. “Een halfuurtje vinden ze dat prima, maar daarna kunnen ze gaan bijten.” Dat is ook een veelvoorkomende reden dat een konijn weer bij haar wordt afgegeven.

Bob en Pleun

Door de opstapeling van klachten heeft Liesbeth de keuze gemaakt om te stoppen met de opvang. “Ik ben ergens wel opgelucht, maar ik ga de konijntjes vreselijk missen.” Aan de veertien konijnen die nu nog in de opvang zitten is zeker gedacht. “Die worden overgenomen door een andere opvang.” Toch hoeft ze ze niet allemaal te missen. De twee oudste konijnen, Bob en Pleun, blijven voorlopig nog bij haar.