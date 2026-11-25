Een vrachtwagen en auto zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst in Herpen. Het ongeluk gebeurde op de A50 in de richting van Nijmegen. Een van de rijstroken moest na de botsing tijdelijk worden afgesloten voor het verkeer.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wat de oorzaak is van het ongeluk is niet bekend. De auto raakte licht beschadigd en de schade aan de vrachtwagen is minimaal.

Niemand raakte bij botsing gewond. Wel zorgde de afsluiting van de rijstrook voor wat vertraging. Nadat de weg kon worden vrijgegeven, was dit snel opgelost. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf opgehaald.