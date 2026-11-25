De Afvalwijzer app stopt op 1 januari 2027 en wordt vervangen door de Afvalservice app. Deze nieuwe app is nu al beschikbaar en biedt dezelfde service, maar met een andere uitstraling. Afvalservice Breda blijft het afval ophalen, ook in Altena.

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De Afvalwijzer app, die gebruikt wordt om ophaaldagen van afval in te zien, wordt vanaf 2027 vervangen door de Afvalservice app. De oude app stopt op 1 januari 2027, maar de nieuwe variant kan nu al worden gedownload. Gebruikers wordt aangeraden om meldingen in de app aan te zetten, zodat ze tijdig hun container aan de straat kunnen zetten.

Afvalservice Breda blijft verantwoordelijk voor het ophalen van afval. Hoewel de service hetzelfde blijft, kunnen op sommige locaties de ophaaldagen veranderen. Het is daarom belangrijk om de nieuwe app te gebruiken om de juiste informatie te krijgen.

Gemeente Breda als herkenning

De Afvalservice app en bijbehorende website hebben een uitstraling die verwijst naar de gemeente Breda. Dit komt doordat Afvalservice Breda onderdeel is van deze gemeente. Naast Breda verzorgt Afvalservice Breda ook de afvalinzameling in Altena.

Gebruikers van de Afvalwijzer app worden gevraagd om over te stappen naar de nieuwe Afvalservice app. Zo blijven zij op de hoogte van de actuele ophaaldagen en eventuele wijzigingen.