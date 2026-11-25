De 40-jarige Helmonder die is opgepakt voor de grote brand in een huis in Bakel, blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag besloten. Eerder werd zijn voorarrest al eens verlengd.

De brand in het huis aan het Groenveld in Bakel brak op 9 november uit. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het huis was enorm. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun huis na de verwoestende brand.

De politie hield later de 40-jarige man uit Helmond aan. Hij wordt verdacht van brandstichting. De politie doet nog onderzoek naar de brand.