De raadscommissies van gemeente Bladel bereiden eind november en begin december de besluitvorming van de gemeenteraad voor. Onderwerpen als woningbouw in Netersel en een kunstgrasveld in Hoogeloon staan op de agenda. De gemeenteraad neemt op 17 december 2026 de definitieve besluiten.

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De raadscommissie Grondgebied vergadert op maandag 30 november om half acht ’s avonds. Een belangrijk agendapunt is de woningbouwontwikkeling “De Hekkens” in Netersel. Het gebied tussen de Latestraat en De Muilen is een mogelijke locatie voor nieuwe woningen. De gemeente wil de regie houden over de ontwikkeling en heeft al een perceel aangekocht. Met een voorkeursrecht krijgt de gemeente de mogelijkheid om ook andere percelen in het gebied te verwerven.

Het voorkeursrecht voorkomt dat marktpartijen de grondprijzen opdrijven, waardoor de woningbouwplannen in gevaar zouden kunnen komen. De gemeente kan zo een samenhangend plan maken voor het gebied.

Kunstgrasveld Hoogeloon

Op dinsdag 1 december vergadert de commissie Inwoners vanaf half acht ’s avonds. Op de agenda staat onder andere de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld bij vv Hoogeloon. De gemeenteraad heeft in 2025 al besloten dat dit veld er moet komen. Bij de begroting van 2026 is hiervoor een krediet van 726.000 euro vastgesteld.

Nu blijkt dat er een aanvullend krediet van 240.000 euro nodig is om het project financieel haalbaar te maken. De aanleg van het kunstgrasveld moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de sportvoorzieningen in Hoogeloon.

Andere onderwerpen

Op donderdag 3 december komt de commissie Middelen en Algemene Zaken bijeen. De vergadering begint om half acht ’s avonds. Op de agenda staan onder meer de Najaarsnota 2026, het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2027-2030 en het normenkader voor accountantscontrole.

Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Bladel. Ze zijn openbaar en kunnen zowel fysiek als digitaal worden gevolgd. Na afloop zijn de vergaderingen terug te kijken via de gemeentelijke website.