Meerdere huizen en auto’s zijn dinsdagnacht beschadigd geraakt door een explosie aan de Rijsselbergen in Bergen op Zoom. De politie gaat uit van brandstichting. Volgens het Brabants Dagblad was de explosie een aanslag op de woonwagen van Klaas Otto, de oprichter van de verboden motorclub No Surrender.

Dinsdagnacht schrokken buurtbewoners rond twee uur wakker van een harde knal, meldt de politie woensdagmiddag. Auto’s en huizen liepen daarbij schade op, maar er raakte niemand gewond. Om wat voor explosie het precies gaat, is nog onduidelijk.

Er is niemand opgepakt. De politie doet nog steeds onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

'Aanslag op woonwagen Klaas Otto'

Volgens het Brabants Dagblad was de explosie een gerichte aanslag op de woonwagen van Klaas Otto. Meerdere bronnen melden aan de krant dat het explosief was "neergelegd bij of vastgemaakt aan de voordeur van zijn woning" op het woonwagenkamp in de straat.

De politie zegt tegen Omroep Brabant geen uitspraken te doen over waar de explosie precies in de straat plaatsvond. Ook wil de politie niet bevestigen of het gaat om een woonwagen van Klaas Otto.