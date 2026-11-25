Ruzie tussen huisgenoten mondt uit in steekpartij, jaar cel geëist
Een ruzie tussen twee huisgenoten in Eindhoven is deze zomer behoorlijk uit de hand gelopen. De mannen gingen met elkaar op de vuist en een van de twee pakte daarna een stanleymes. De 37-jarige M. stak zijn huisgenoot in zijn linkerwang. Het slachtoffer hield er een flinke snijwond aan over. In de rechtbank in Den Bosch is woensdag een gevangenisstraf van een jaar geëist tegen de man.
M. komt oorspronkelijk uit Bulgarije, maar hij woont in Nederland om hier te werken. Het uitzendbureau regelt voor hem niet alleen werk, maar ook huisvesting. Deze zomer wordt M. door het bureau naar een andere locatie verplaatst, waar hij samenwoont met zeven anderen.
Dat gaat vanaf het eerste moment niet goed. Volgens zijn huisgenoten maakt M. dreigende gebaren als hij alcohol op heeft. Zijn huisgenoten zijn bang voor hem en na een week wordt hij het huis uitgezet.
'Niet de intentie om te snijden'
Op 15 augustus moet M. verhuizen, maar op die dag gaat het mis. Een van zijn huisgenoten vindt dat M. er te lang over doet om zijn spullen te pakken en dan ontstaat een worsteling. Als de vechtpartij over lijkt te zijn, loopt M. naar zijn oude slaapkamer en pakt daar het ijzeren deel van een stanleymes.
Hij loopt op zijn huisgenoot af en steekt hem in zijn wang. "Het was niet mijn intentie om hem te snijden, zelfs niet om hem te raken. Ik wilde voorkomen dat hij weer zou slaan", is de verklaring van M. Een tolk vertaalt het tijdens de zitting, want M. spreekt geen Nederlands.
Shirt doordrenkt met bloed
Volgens M. was het dus zelfverdediging, maar de vijf huisgenoten die bij de steekpartij aanwezig waren hebben iets anders verklaard. M. zou "ontzettend dronken" en kwaad zijn. En M. zou hebben uitgehaald met het mes. Daarna zijn de huisgenoten en het slachtoffer het huis uit gevlucht.
De politieagenten die ter plaatse komen, vinden het slachtoffer met een shirt tegen zijn wang. Het shirt is doordrenkt met bloed. Het slachtoffer heeft een snijwond van vijf tot zes centimeter op zijn gezicht. Er zijn twaalf hechtingen nodig om de wond te dichten. De agenten vinden M. nog in het huis. Hij heeft bloeddoorlopen ogen en wil niet meewerken aan een alcoholtest.
Litteken van slachtoffer
Het slachtoffer is woensdag niet aanwezig bij de rechtszaak, maar via zijn advocaat maakt hij wel gebruik van zijn spreekrecht. Hij zegt dat de steekpartij zijn leven heeft veranderd. "De fysieke pijn was zwaar, maar de mentale pijn nog zwaarder. De emotionele impact van het litteken. Telkens als ik in de spiegel kijk word ik eraan herinnerd."
M. zegt dat hij het "verdrietig" vindt wat er is gebeurd. "Was dit maar nooit gebeurd. Was ik maar in het ziekenhuis terechtgekomen in plaats van hij." Ook blijft hij benadrukken dat hij niet de intentie had om te steken. Hij blijft erbij dat het uit zelfverdediging was.
De officier van justitie ziet niks in dat verhaal. Hij kan geen enkel argument vinden voor noodweer. "Iedereen zegt dat de vechtpartij al klaar was en dan komt verdachte terug met een mes."
Ook heeft de officier het over "die forse snee in de wang". "Toen ik die zag was mijn eerste gedachte: als het een stuk lager was dan had het heel anders kunnen aflopen." En dus eist de officier een celstraf van twaalf maanden.
De rechtbank doet op 9 december uitspraak in deze zaak.