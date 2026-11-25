Een ruzie tussen twee huisgenoten in Eindhoven is deze zomer behoorlijk uit de hand gelopen. De mannen gingen met elkaar op de vuist en een van de twee pakte daarna een stanleymes. De 37-jarige M. stak zijn huisgenoot in zijn linkerwang. Het slachtoffer hield er een flinke snijwond aan over. In de rechtbank in Den Bosch is woensdag een gevangenisstraf van een jaar geëist tegen de man.

Danique Pals Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

M. komt oorspronkelijk uit Bulgarije, maar hij woont in Nederland om hier te werken. Het uitzendbureau regelt voor hem niet alleen werk, maar ook huisvesting. Deze zomer wordt M. door het bureau naar een andere locatie verplaatst, waar hij samenwoont met zeven anderen. Dat gaat vanaf het eerste moment niet goed. Volgens zijn huisgenoten maakt M. dreigende gebaren als hij alcohol op heeft. Zijn huisgenoten zijn bang voor hem en na een week wordt hij het huis uitgezet. 'Niet de intentie om te snijden'

Op 15 augustus moet M. verhuizen, maar op die dag gaat het mis. Een van zijn huisgenoten vindt dat M. er te lang over doet om zijn spullen te pakken en dan ontstaat een worsteling. Als de vechtpartij over lijkt te zijn, loopt M. naar zijn oude slaapkamer en pakt daar het ijzeren deel van een stanleymes. Hij loopt op zijn huisgenoot af en steekt hem in zijn wang. "Het was niet mijn intentie om hem te snijden, zelfs niet om hem te raken. Ik wilde voorkomen dat hij weer zou slaan", is de verklaring van M. Een tolk vertaalt het tijdens de zitting, want M. spreekt geen Nederlands.