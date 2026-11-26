Veel mensen vallen voor een hond die ze schattig, stoer of mooi vinden, zonder goed na te denken of de hond wel bij ze past. Volgens Dierenopvang Maasland in Oss gaat het daarom regelmatig mis als mensen een nieuwe hond nemen. De overheid probeert toekomstige baasjes met een nieuwe campagne bewuster te laten kiezen.

Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Volgens Sandra van Rooij, beheerder van Dierenopvang Maasland in Oss, onderschatten veel mensen hoeveel invloed karakter en gedrag hebben op een goede match tussen hond en baasje. "Een hond heeft bepaalde kenmerken. Als je een hond wil die naast drie wandelingen gewoon rustig in huis ligt, dan moet je geen jachthond of terriër nemen." Past een hond niet bij de levensstijl van een baasje, dan kan dat leiden tot teleurstelling aan beide kanten. In het ergste geval wordt een hond dan afgestaan of gedumpt. De dierenopvang heeft gezien dat dat voor veel stress kan zorgen bij een hond. Daarom is het volgens Sandra belangrijk dat toekomstige baasjes eerst goed nadenken over hun eigen levensstijl en verwachtingen.

"Blijkt het geen match, dan weigeren we de plaatsing."

Die verschillende kenmerken zijn goed zichtbaar in de dierenopvang. De ene hond rent enthousiast op mensen af, terwijl de ander afwachtend toekijkt. Brody, een zwarte poedel, probeert hard blaffend aandacht te krijgen en kwispelt zo enthousiast dat zijn hele lichaam schudt. "Het is een hartstikke leuk beestje, maar die is echt hyper. Die moet niet bij mensen terechtkomen die geen moeite willen doen", legt Sandra uit. Het koppelen van dier aan baasje kost tijd en moeite. Zo worden toekomstige baasjes bij Maasland gevraagd om meerdere keren terug te komen. "Ook om samen te wandelen en de hond beter te leren kennen. Blijkt het geen match, dan weigeren we de plaatsing", legt Sandra uit. "Als dierenopvang moet je ervoor zorgen dat mensen niet alleen met hun hart, maar ook met hun verstand denken." Om mensen goed te laten nadenken of een hond goed bij hen past, heeft het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur een campagne bedacht. Hierbij krijgen mensen online datingprofielen te zien van hondenrassen, waarbij bepaalde karaktereigenschappen beschreven staan. Zo hopen ze dat mensen kiezen voor een hondenras dat bij hun leven past. Hieronder kun je de datingprofielen van verschillende hondenrassen swipen: