Op het bordes van het gemeentehuis in Someren is vandaag de campagne Orange the World gestart. De actie vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes en duurt tot en met 10 december.

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De campagne Orange the World is een wereldwijde actie die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes. In Someren werd de aftrap gegeven op het bordes van het gemeentehuis. Burgemeester Dilia Blok sprak de aanwezigen toe en benadrukte het belang van bewustwording en actie tegen dit geweld.

Na de toespraak hesen burgemeester Blok, wethouder Daniël van Schijndel, gemeenteraadslid Erik Hesius en vertegenwoordigers van Soroptimistclub Helmond-Peel gezamenlijk de Orange the World-vlag. Deze vlag blijft de komende twee weken bij het gemeentehuis wapperen als symbool van de campagne.

Molens kleuren oranje

Naast de vlag bij het gemeentehuis worden ook de molens Den Evert en De Victor in Someren betrokken bij de actie. Ze zullen tijdens de avonduren oranje verlicht worden om solidariteit te tonen met slachtoffers van geweld en aandacht te vragen voor het thema.

De campagne loopt tot en met 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. In deze periode worden wereldwijd activiteiten georganiseerd om geweld tegen vrouwen en meisjes onder de aandacht te brengen.