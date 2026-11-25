Minister Pieter Heerma en gedeputeerde Marc Oudenhoven hebben een werkbezoek gebracht aan Best en Oirschot. Zij spraken met de gemeentebesturen over de voorgenomen fusie en de toekomst van de nieuwe gemeente Best-Oirschot.

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Tijdens hun bezoek kregen de minister en gedeputeerde een rondleiding door beide gemeenten. Daarbij werden verschillende thema’s besproken, zoals woningbouw, leefbaarheid en de groei van de Brainportregio. Deze onderwerpen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de nieuwe fusiegemeente.

Het werkbezoek bood ook ruimte voor gesprekken met de colleges van burgemeester en wethouders van Best en Oirschot. Zij gingen in op de uitdagingen die de regio kent en hoe deze gezamenlijk kunnen worden aangepakt. De samenwerking tussen gemeente, provincie en Rijk is daarbij van groot belang.

Op weg naar fusie

De burgemeesters van Best en Oirschot, Rianne Donders-de Leest en Judith Keijzers-Verschelling, lichtten toe hoe de gemeenten zich voorbereiden op de fusie. Daarbij werd ook aandacht besteed aan de betrokkenheid van inwoners bij dit proces.

Het wetsvoorstel voor de fusie ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Na goedkeuring door zowel de Tweede als de Eerste Kamer zal de nieuwe gemeente Best-Oirschot vanaf 1 januari 2028 officieel bestaan.