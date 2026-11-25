De gemeente Den Bosch gaat lokale teams opzetten om zorg en ondersteuning sneller en dichterbij te organiseren. Inwoners krijgen één aanspreekpunt voor hulpvragen, zoals opvoeding, schulden en zelfstandig wonen. Het plan wordt verder uitgewerkt en de teams moeten in 2029 volledig operationeel zijn.

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De gemeente Den Bosch werkt aan de oprichting van Lokale Teams om zorg en ondersteuning dichterbij huis te bieden. Het huidige aanbod is volgens het college van B&W te versnipperd en sluit onvoldoende aan op de behoeften van inwoners. Door de vergrijzing en het tekort aan personeel worden wachttijden steeds langer. De nieuwe teams moeten jong en oud eerder en efficiënter kunnen helpen.

De Lokale Teams worden een herkenbaar aanspreekpunt in de wijk. Inwoners kunnen hier terecht met vragen over onder andere opvoeden, schulden, dagbesteding en zelfstandig wonen. Het doel is om ondersteuning te bieden die aansluit bij wat mensen zelf kunnen, met hulp van hun omgeving en aanvullende ondersteuning vanuit zorg en welzijn.

Eén aanspreekpunt dichtbij huis

Het college heeft gekozen voor een interne uitvoeringsorganisatie binnen de gemeente. Dit betekent dat de gemeente zelf verantwoordelijk wordt voor de organisatie van de teams. Hiermee wil Den Bosch korte lijnen, flexibiliteit en een samenhangende aanpak garanderen. De plannen worden eerst verder uitgewerkt en besproken met partners en de gemeenteraad.

Voor inwoners verandert er op dit moment niets aan de ondersteuning die zij ontvangen. De Lokale Teams worden naar verwachting in 2029 volledig operationeel. Tot die tijd blijft de huidige zorgstructuur in stand.

Samenwerking met partners

De Lokale Teams zullen nauw samenwerken met bestaande organisaties in de sociale basis, eerstelijnszorg en andere partners in de wijk. Deze samenwerking is volgens de gemeente essentieel om tijdige en passende ondersteuning te bieden en gemeenschappen in buurten en dorpen te versterken.

Met deze aanpak wil Den Bosch inspelen op de uitdagingen van een ouder wordende samenleving en het tekort aan zorgpersoneel. Het uiteindelijke doel is dat inwoners, van Kruiskamp tot Vinkel, fijn kunnen opgroeien en oud worden.