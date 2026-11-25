Een strafeis in de zaak rond twee doden, asielzoekers in het nieuwe azc in Uden en benzineprijzen onder de twee euro. Deze vijf verhalen moet je woensdag gelezen hebben.

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Het OM eist opnieuw levenslang tegen Bill C. voor de moorden op Willem van der Willigen in Lieshout en Benito van Ommeren in Amsterdam. Tegen Sharona de J. is dertig jaar cel geëist omdat zij volgens het OM betrokken was bij beide zaken. Het stel woonde na de moorden nog in de huizen van de slachtoffers en gaf geld van Van der Willigen uit. Hier lees je het hele verhaal.

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De eerste asielzoekers zijn al verhuisd naar het nieuwe azc aan de Boekelsedijk in Uden. Dat gebeurde voordat de rechter uitspraak deed over de veiligheid rond de locatie. De rechter staat opening toe als de gemeente alle extra verkeersmaatregelen uitvoert. Lees hier meer.

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PSV kwam in Madrid nog op voorsprong via een penalty van Ivan Perišić. Na rust liep Real Madrid uit naar een 5-1-zege. Trainer Peter Bosz zegt dat zijn ploeg in de tweede helft te weinig met de bal deed en bedankte de meegereisde fans. Check het hier.

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Bij meerdere tankstations in Brabant kost een liter Euro95 weer minder dan twee euro. Vooral in Giessen en Woudrichem lagen de prijzen woensdagochtend laag. Volgens brandstofexpert Derk Foolen komt dat vooral door de lagere olieprijs en een rustiger oliemarkt. Hier lees je het hele verhaal.

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