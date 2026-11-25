Commissaris van de Koning Ina Adema staat aan het hoofd van onze provincie en dat is best bijzonder. Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in deze functie. Slechts twee van de twaalf commissarissen van de Koning zijn vrouw. In de podcast De Monarchie van de NOS legt Adema uit waarom en hoopt ze dat het tij keert.

Volgens Adema verklaart dat ook voor een deel dat er minder vrouwelijke commissarissen zijn. "Mensen die al burgemeester zijn geweest in een grotere gemeente zijn kansrijker", vertelt ze in de NOS-podcast De Monarchie . Twee derde van de burgemeesters in Nederland is man. In het algemeen geldt hoe groter de gemeente hoe meer mannen, behalve in de vier grootste steden.

Adema was eerder burgemeester in Lelystad en in Veghel. Ook veel andere commissarissen waren eerder burgemeester of bijvoorbeeld minister zoals Hugo de Jonge, die het ambt in Zeeland bekleedt.

'Steek je vinger op'

Voor de functie van commissaris van de Koning kan iedereen solliciteren. Adema ziet meer vrouwelijke collega's zeker zitten. "Ik zou tegen de dames zeggen: steek je vinger op. En aan de andere kant mag je ook van de selectiecommissies verwachten dat ze ook goed naar vrouwelijke kandidaten kijken."

Hoewel de functie commissaris van de Koning heet, is het koninklijke contact maar een heel klein onderdeel, vertelt Adema. Het grootste deel van het werk is bestuurlijk als voorzitter van de Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten. Ook vallen alle burgemeesters uit de provincie onder de commissaris.

Bijkletsen met de koning

Voor het publiek is de commissaris wél vooral zichtbaar tijdens het contact met de koning, bijvoorbeeld tijdens streekbezoeken in een provincie of tijdens Koningsdag. "Dat gaat overigens heel ontspannen. Natuurlijk is het protocol belangrijk zodat je ook geen misverstanden krijgt. Maar het zijn ook gewoon mensen die dit gewend zijn en waar je ontspannen een gesprek mee kunt voeren. Er worden ook echt wel grappen gemaakt."

Ook worden de commissarissen eens in de zoveel tijd uitgenodigd op Paleis Noordeinde om de koning bij te praten over onderwerpen die spelen in de provincies. "De koning is altijd al heel goed geïnformeerd vooraf en wij kunnen dat vanuit onze ervaring in de provincie inkleuren."