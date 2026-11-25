In Escharen wordt zondag 29 november een Sinterklaas bakwedstrijd gehouden. Kinderen kunnen hun zelfgebakken lekkernijen meenemen naar het dorpshuis, waar Sinterklaas de creaties beoordeelt.

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Op zondag 29 november organiseert Escharen een bakwedstrijd in het dorpshuis. Kinderen uit het dorp, en leerlingen van basisschool De Ester, worden uitgenodigd om hun beste Sinterklaasbaksel mee te nemen. Taarten, cupcakes, koekjes of pepernoten: alles mag, zolang het een Sinterklaasthema heeft.

Sinterklaas zelf zal de ingezonden baksels bekijken en beoordelen. De beste creaties maken kans op een prijs. Daarnaast krijgt iedereen die iets lekkers meeneemt een kleine verrassing. Het evenement vindt plaats tussen elf uur en één uur 's middags.

Spelletjes en knutselen

Naast de bakwedstrijd is er ook genoeg te doen voor de kinderen. Ze kunnen spelletjes spelen, knutselen en natuurlijk Sinterklaas ontmoeten. Pieten zorgen voor extra sfeer en delen pepernoten uit. Voor ouders is er de mogelijkheid om iets te drinken.