Pakketbezorger Astrid uit Den Bosch kan haar borst natmaken. De pakketjes voor pakjesavond, kerst en Black Friday stapelen zich in rap tempo op. En al die dozen moeten natuurlijk ook nog bij de voordeur belanden. Het is topdrukte bij PostNL en dat merkt Astrid maar al te goed. Omroep Brabant reed een middag met haar mee tijdens de jaarlijkse pakjesgekte. "Het is bijna elke dag overwerken."

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op het depot van PostNL in Den Bosch is het een komen en gaan van oranje-witte elektrische bestelbusjes. Vrijwel geruisloos zoeven ze naar hun plek bij het distributiecentrum. "Goeiemorruguh", klinkt het terwijl de achterdeuren van een bestelbusje openzwaaien. "Stap in." Binnen draait de pakketjesmachine op volle toeren. De bussen staan keurig klaar tegen de laadperrons, terwijl via lopende banden de ene na de andere doos richting de laadruimtes rolt. Ook de bus van pakketbezorger Astrid wordt in rap tempo volgeladen. "Ik ben hier ingegroeid. Ik begon als postbode voor briefpost en nu de pakketten." 'Druk in het verkeer'

"Het is bijna elke dag overwerken", geeft de bezorgster toe. Ondertussen sjezen de hordes pakketjes, van kledingzakken van fastfashionketens tot een grote, zwaarlijvige doos van Gall & Gall, met hoge snelheid richting de wagens. Alsof die berg pakketten nog niet genoeg is, zit ook het verkeer niet mee. "Het is ook nog eens druk in het verkeer. Het is koud, iedereen gaat met de auto dus dan sta je altijd in de stad altijd vast."



Kijk hier naar de aflevering van Thijs Draait Mee, waarbij hij mee mag in de pakketjesbus van Astrid.

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Astrid slingert een enorme oranje tas op de band. Het gevaarte heeft wel wat weg van een reddingsvlot. "Deze is voor de kleine pakketten", lacht ze. "Ik laat gelukkig maar zelden iets vallen, dat is echt een zeldzaamheid. Maar het is wel een gezellige periode om te werken, mensen zijn altijd blij als de pakketjes voor Sinterklaas en Kerst worden bezorgd." 30 pakketen per uur

De missie van vandaag is bepaald geen kattenpis. Astrid moet met haar bestelbusje maar liefst 106 stops maken. "Maar normaal zijn het er 180." Omdat onze verslaggever vandaag meerijdt, wordt ze een beetje gematst. "Ik doe er meestal tussen de 20 à 30 pakketten per uur, maar dat verschilt waar het is, of de mensen thuis zijn en hoe druk het is op de weg." Even later zit de bus tot aan het dak vol met pakketjes. Tijd om de weg op te gaan. Astrid draait haar hand niet om voor een flinke bezorgronde. Ze bezorgt al twintig jaar pakketten in dezelfde wijk en kent haar klanten inmiddels maar al te goed. "De vrijheid en de gezellige mensen maken het werk zo leuk", zegt ze. "Mensen zijn altijd blij als je met een pakketje komt. Sommige mensen verhuizen wel eens, maar voor een groot deel zie ik dezelfde mensen."