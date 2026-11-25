Hugo Maas (31) uit Netersel is door de gemeenteraad van Hilvarenbeek voorgedragen als de nieuwe burgemeester. Maas vervangt Evert Weys, die zijn ambtstermijn van zes jaar uitdiende. Weys stopte begin dit jaar.

Maas was eerder actief als gemeenteraadslid in Bladel. Hoewel 31 jaar aan de jonge kant is voor een burgemeester, is Maas niet de jongste burgemeester van het land, of zelfs van Brabant. De gemeenteraad van Bergeijk droeg Jorik Franssen (30) in oktober voor als nieuwe burgemeester.

Onderscheiding

Hugo Maas uit Netersel is overigens wel een van de jongste Brabanders ooit bij wie een koninklijke onderscheiding werd opgespeld. Als 11-jarige richtte hij in zijn woonplaats Netersel Jeugdvereniging de Buntpollen op. Daarna bleef bij veel clubs actief en combineerde dat met zijn rol als raadslid.