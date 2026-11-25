In Molenschot, gemeente Gilze en Rijen, is woensdagavond een stroomstoring ontstaan. De storing begon rond half tien en treft een deel van postcodegebied 5124. De netbeheerder is bezig met herstelwerkzaamheden en verwacht dat de storing rond half twee 's nachts verholpen is.

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Het is nog niet bekend hoeveel adressen in Molenschot door de storing zijn getroffen. De stroomstoring begon om half tien en treft een deel van postcodegebied 5124.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, werkt aan een oplossing. De verwachting is dat de storing rond half twee 's nachts voorbij zal zijn.