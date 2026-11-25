RBC en Gemert hebben woensdagavond met 1-1 gelijkgespeeld in de Derde Divisie. De wedstrijd in Roosendaal stond na een spannende eerste helft al op slot, want beide doelpunten vielen al voor rust.

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Het duel tussen RBC uit de gemeente Roosendaal en Gemert uit de gemeente Gemert-Bakel leverde geen winnaar op. De ruststand van 1-1 bleek ook de eindstand te zijn. Voor RBC betekent dit hun tweede gelijkspel in dertien wedstrijden. De ploeg staat momenteel op de dertiende plaats in de Derde Divisie met elf punten. Gemert, dat zeven plaatsen hoger staat, heeft 22 punten uit dertien duels.

Beide teams spelen dit weekend weer. RBC ontvangt zondagmiddag UNA in Roosendaal, terwijl Gemert zaterdag op bezoek gaat bij VV Zwaluwen.