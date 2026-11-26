Een grote schuur achter een huis in Herpt is woensdagavond compleet verwoest door brand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het pand aan de Achterweg. Al snel schaalde de brandweer op naar grote brand.

De brand brak woensdagavond uit rond kwart voor tien. De schuur is ongeveer 20 tot 25 meter lang en zo'n zes meter breed. Het pand brandde volledig af en stortte uiteindelijk in. Wat er precies in de schuur stond is niet bekend.

Het woonhuis staat op zo'n vijf meter afstand van de schuur, de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Het sein brandmeester kwam rond kwart over elf. De brandweer is in de nacht nog enige tijd bezig geweest met nablussen.

Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving kwamen naar de brand, waaronder eenheden uit Heusden, Genderen, Den Bosch en Rosmalen. Ook een hoogwerker werd ingezet om de brand te bestrijden.

Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt.