Bij een grote verkeerscontrole in Oirschot en Best zijn woensdag 115 bekeuringen uitgedeeld. Zeven bestuurders werden aangehouden omdat ze onder invloed van drugs reden.

Agenten controleerden in totaal 664 bestuurders aan de Bestseweg in Oirschot en de Willem de Zwijgerweg in Best. Iedereen moest een blaastest doen. 115 weggebruikers kregen een boete voor verschillende overtredingen.

Naast de mensen die onder invloed van drugs waren, liepen er ook andere weggebruikers tegen de lamp. Vier bestuurders hadden geen geldig rijbewijs en drie anderen waren de weg op gegaan terwijl hun rijbewijs al was ingenomen.

Boksbeugels en vlindermessen

Ook werden er onder meer boksbeugels en vlindermessen gevonden. Verder hield de politie iemand aan die in Polen nog werd gezocht voor "een strafbaar feit met drugs".