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Waterstoring door lekkage in Hoogsteen, Ulvenhout
• Aangepast
De waterstoring in Ulvenhout is verholpen. Bewoners in en rond de Hoogsteen hadden vanochtend last van geen water, bruin water of lage waterdruk.
De storing werd veroorzaakt door een lekkage in het leidingnet. Dit probleem begon om kwart voor negen 's ochtends en is inmiddels opgelost.
De storing trof een deel van de Hoogsteen en omliggende straten in Ulvenhout, een dorp in de gemeente Breda. Het waterbedrijf Brabant Water heeft het probleem verholpen.
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