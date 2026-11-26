De gemeente Bergeijk zet stappen richting de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in Bergeijk-Noord. Er wordt onderzocht hoe de wijk ingericht kan worden, met ruimte voor maximaal 1.000 woningen. Vanaf 19 november tot en met 16 december 2026 kunnen inwoners reageren op het onderzoeksplan.

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De plannen voor Bergeijk-Noord zijn nog in een verkennende fase. De gemeente heeft een onderzoeksplan opgesteld, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin staat wat er onderzocht wordt en hoe dat gebeurt. Onderwerpen zoals verkeer, natuur, water, landschap, gezondheid en voorzieningen worden hierin meegenomen.

Er worden drie denkrichtingen onderzocht voor de inrichting van de wijk. Hoewel er rekening wordt gehouden met maximaal 1.000 woningen, is nog niets definitief besloten. Ook is nog niet duidelijk hoe de wijk er uiteindelijk uit zal zien. De resultaten van het onderzoek bepalen welke variant de voorkeur krijgt.

Reacties op het plan

Inwoners hebben de mogelijkheid om het onderzoeksplan in te zien en hierop te reageren. Dit kan van 19 november tot en met 16 december 2026 door een zienswijze in te dienen. De gemeente verwacht in het tweede kwartaal van 2027 een besluit te nemen over de voorkeursvariant. Daarna volgen nog meerdere stappen voordat de bouw kan starten.

Informatieavond op 1 december

Op dinsdag 1 december 2026 organiseert de gemeente een informatieavond in De Kattendans aan de Eerselsedijk 4 in Bergeijk. Vanaf 19.00 uur worden de plannen en het vervolgproces toegelicht. Na de presentatie is er een informatiemarkt waar bezoekers vragen kunnen stellen en ideeën kunnen delen.

De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur en de inloop start om 18.45 uur. Aanmelden kan via de gemeentelijke website. Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van Bergeijk-Noord is welkom.